Lkw kracht ungebremst in Stauenende - Toter nach Unfall auf A2

Helmstedt/Königslutter - Auf der Autobahn 2 bei Königslutter ist am Donnerstag ein Mensch bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnisssen sind gegen 16.30 Uhr zwischen Rennau und Königslutter mindestens fünf Lastwagen ineinander geschoben worden.

Offenbar hatte der Fahrer eines mit Holzstämmen beladenen Sattelzuges das Stauende übersehen und war mit hoher Geschwindigkeit in einen Lkw-Anhänger mit Senf gekracht. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer in seiner völlig zerstörten Zugmaschine eingeklemmt. Ein Rettungsteams konnte mit Unterstützung der Feuerwehr jedoch nur noch die Leiche des Mannes bergen. Die in sich verkeilten Sattelzüge mussten zuvor auseinandergezogen werden.

Die Unfallstelle auf der A2: Insgesamt fünf Lkw sollen ineinandergefahren sein. Ein Mensch kam ums Leben. Matthias Strauss

Der Fahrer des Senflasters kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass noch drei weitere Lastwagen gerammt wurden. Deren Fahrer blieben unverletzt. Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sind derzeit an der Unfallstelle im Einsatz. Die Unfallstelle gleiche einem Trümmerfeld, hieß es. Der Verkehr in Richtung Hannover staut sich auch am Donnerstagabend noch auf etwa zehn Kilometern Länge. Gegen 19 Uhr war noch nicht absehbar, wann die Unfallstelle endgültig freigegeben werden kann. (mz/mad)