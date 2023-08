Ein Camembert, der auch in Sachsen-Anhalt verkauft wird, ist jetzt zurückgerufen worden. In einer Mitteilung heißt es, es bestehe der Verdacht auf eine Verunreinigung mit Listerien.

Listerien im Camembert: Isigny Sainte Mère ruft auch in Sachsen-Anhalt diesen Käse zurück

Auch in Sachsen-Anhalt wurde ein Camembert zurückgerufen. (Symbolfoto: Foto: Jochen Eckel

Berlin/dpa - Die französische Firma Isigny Sainte Mère hat den Camembert Isgny Calvados, der auch in Sachsen-Anhalt verkauft wird, zurückgerufen. Es bestehe der Verdacht auf eine Verunreinigung mit Listerien, hieß es in dem am Donnerstag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Eine Infektion mit den Bakterien führe zu Fieber und Kopfschmerzen - gerade bei Kindern, immungeschwächten Personen und älteren Menschen könnten die Symptome verstärkt auftreten.

Dieser Camembert wird zurückgerufen. (Foto: Isigny Sainte Mère)

Der Käse wird nach eigenen Angaben in zwölf Bundesländern vertrieben: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein.