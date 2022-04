Linke kündigt harte Kämpfe an

Fraktion will mit sozialen Themen wieder sichtbar werden.

Zu den Kernthemen der parlamentarischen Arbeit der Linken sollen der Einsatz für gleiche Lebensbedingungen in Ost und West, Gesundheit und Pflege sowie der Kampf gegen Armut gehören.

Magdeburg - Die Linksfraktion im Magdeburger Landtag will sich in den kommenden Jahren mit Politik für breite Bevölkerungsschichten profilieren. „Es geht darum: Wie viel hat die normale Bevölkerung im Portemonnaie?“, sagte Linken-Landeschef Stefan Gebhardt am Mittwoch nach Abschluss einer zweitägigen Klausur der Landtagsfraktion.