Rund 100 Menschen gingen am 30. Oktober in Seehausen auf die Straße, um sich der von der linken Szene organisierten Demonstration anzuschließen. Sie fordern unter anderem Solidarität für die Losser Waldbesetzer. Böller werden gezündet.

Seehausen - Auf dem Weg durch die Seehäuser Innenstadt stoppt der aus rund 100 Teilnehmern bestehende Demonstrationszug. In der Großen Brüderstraße nahe der Umfluter-Brücke bleiben die Personen stehen und eine Stimme ertönt aus dem weißen mit Lautsprechern ausgestatten „Demo-Fahrzeug“ der Organisatoren. Die Polizei hatte wohl deutlich gemacht, dass ein weiterer Zwischenfall nach einem erstem Böllerwurf zur Auflösung der Versammlung führen wird. Und so rät die Person am Mikro die Teilnehmer, sich nicht provozieren zu lassen. Kurz zuvor wurde aus der Menge der zweite Böller gezündet. Ansonsten blieb es am Nachmittag in Seehausen ruhig.