Leopoldina-Forscher warnt: Corona-Mutanten unter dem Radar - dritte Welle möglich

Vor Tagen war in Halle Alarm. Im Elisabeth-Krankenhaus war das Coronavirus ausgebrochen, die Stationen wurden unter Quarantäne gestellt. Das Besondere war die seltene Form des Virus: Es handelte sich um eine „norwegisch-luxemburgische“ Variante - eine Mutation, von der die meisten Deutschen bis dahin rein gar nichts wussten.

Erst am Tag nach dem Ausbruch gab der Katastrophenstab Teilentwarnung: Es handele sich um eine „Normvariante“ des Virus - keine besonders aggressive oder ansteckende Erreger-Mutation.

Allerdings: Einige Mutanten des Coronavirus, die derzeit in Deutschland auftreten, haben laut Experten durchaus gefährlichere Eigenschaften: So gilt die britische Variante B 1.1.7 als besonders ansteckend, gleiches gilt für die südafrikanische Variante. Ein Forscher der Leopoldina in Halle, der Nationalen Akademie der Wissenschaften, warnt nun: Deutschland weiß viel zu wenig über die neuen Mutationen. Ihre Gefahr könne unerkannt bleiben.

Zu wenige Proben: Fünf Prozent sind zu wenig und zu kurzsichtig gedacht

„Wir wissen zur Zeit gar nicht, ob es auch problematische deutsche Virusmutanten gibt“, sagt der Mikrobiologe Alfred Pühler der MZ. Denn Deutschland beobachte zu wenig, wie die ständige Weiterentwicklung des Virus derzeit verlaufe. Bundesweit sollen zur Zeit fünf Prozent aller positiven Proben „sequenziert“, also auf ihr Erbgut überprüft werden. Wenn die Ansteckungen sinken, sollen zehn Prozent geprüft werden.

Pühler warnt aber: Fünf Prozent seien zu wenig und zu kurzsichtig gedacht. „Denn mit einem so geringen Ausschnitt kann man höchstens nachtesten, ob sich bereits bekannte Varianten aus England, Brasilien und Südafrika in Deutschland verbreiten.“ Man bekomme aber keine Informationen über weitere, neu entstandene Mutationen. „Man muss davon ausgehen, dass auch bei uns neue Varianten entstehen - womöglich solche, bei denen Impfstoffe weniger wirken. Das würde man bei umfangreicheren Sequenzierungen deutlich besser abschätzen können.“

Südafrika als warnendes Beispiel

Als warnendes Beispiel gilt Südafrika: Der Staat stoppte Impfungen mit dem neuen Präparat des Herstellers Astrazeneca, weil Zweifel an der Wirksamkeit bestanden: Forscher der Universität Oxford hatten erklärt, der Impfstoff zeige keine umfassende Wirkung gegen die südafrikanischen Corona-Mutation.

Besorgt ist auch die Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte den erneuten Lockdown Mitte Januar vor allem mit dem Respekt vor gefährlicheren Mutationen begründet. Die überwiegende Zahl der Forscher sei „sehr alarmiert“ über die Erkenntnisse zu neuen Varianten: Vor allem B 1.1.7 soll sich schneller unter Kindern und Jugendlichen verbreiten. Dahinter steht die Sorge vor einer dritten Welle - ausgelöst durch neue Erreger.

Nun gehen einige Länder Sonderwege, um bekannte und neue Mutanten nicht vom Radar verschwinden zu lassen. Baden-Württemberg will ab sofort alle positiven Corona-Tests sequenzieren lassen, stellt dafür 31 Millionen Euro bereit. „Das ist für mich der wichtigste Vorstoß“, sagt Leopoldina-Forscher Pühler. „In dieser Größenordnung wird überall in Deutschland investiert werden müssen.“

Aufwendige Laborarbeit: Sequenzierung kann drei bis sieben Tage dauern

In Sachsen-Anhalt werden zur Zeit gut sechs Prozent aller Positiv-Proben sequenziert, so das Gesundheitsministerium. Labore dafür stehen bei der Universitätsmedizin Magdeburg, das Land investierte 80.000 Euro. Auch Halle stehe kurz davor, Mutationen zu durchleuchten - es ist ein aufwendiges Verfahren, eine Sequenzierung kann laut Uni Magdeburg drei bis sieben Tage dauern.

In Sachsen-Anhalt sind bisher in 30 Fällen Mutationen aufgetreten, so das Ministerium. Fast immer sei es die britische Variante gewesen, der „Luxemburger“-Fall in Halle war eine Ausnahme.

Mikrobiologe Pühler fordert nun, dass sich die Genomforscher und Mutantenjäger in den Laboren international viel stärker vernetzen. „Wichtig ist, dass die neuen Erkenntnisse zum Erbgut des Virus nicht unter Verschluss gehalten werden. Das sehe ich momentan als Problem.“ Zwar würden neue Erkenntnisse derzeit an das Robert-Koch-Institut weitergegeben, „gleichzeitig müssen sie aber auch europa- und weltweit verfügbar sind. Das ist offensichtlich noch nicht der Fall“. (mz)