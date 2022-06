Unterrichtsausfall: Lehrer wollen im Norden Sachsen-Anhalts streiken

In den Schulen im Norden von Sachsen-Anhalt soll am Dienstag der Unterricht ausfallen. Betroffen sind mehrere Landkreise. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft plant Warnstreiks.

Haldensleben - Einen ganztägigen Warnstreik veranstaltet die Lehrergewerkschaft GEW (Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft)am Dienstag, 23. November, im kompletten Norden von Sachsen-Anhalt . Betroffen sein werden die Landkreise Börde, Stendal, Harz, das Jerichower Land, der Salzlandkreis, der Altmarkkreis Salzwedel und die kreisfreie Stadt Magdeburg. Wie die GEW mitteilt, wolle sich an einigen Schulen das gesamte tarifbeschäftigte Personal am Warnstreik beteiligen. „Offensichtlich wird somit an vielen Schulen im Landkreis Börde Unterricht ausfallen. Am Montag werden dazu offiziell die Eltern über Elternbriefe, die an die Schüler ausgegeben werden, informiert“, blickt beispielsweise der GEW-Kreisvorsitzende der Börde, Volker Thiele, voraus.