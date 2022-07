Lehrer verrät Themen für Abi-Prüfung - Schüler müssen erneut ran

Magdeburg/dpa - Ein Lehrer in Sachsen-Anhalt hat seinen Schülern unerlaubt Hinweise zu Themen bei der Abiturprüfung gegeben - die Prüflinge selbst haben ihn auffliegen lassen. Das bestätigte das Landesschulamt in Magdeburg am Donnerstag auf Anfrage. 22 Schüler und Schülerinnen eines Gymnasiums in Beetzendorf im Nordwesten des Bundeslandes haben nun eine mündliche Abiturprüfung im Fach Sozialkunde nachholen müssen. Die Wiederholung war am Dienstag und Mittwoch. Zuerst berichtete die "Magdeburger Volksstimme" darüber.

Weil den Abiturienten durch das Fehlverhalten des Lehrers ein "unerlaubter Vorteil" entstanden sei, habe die Prüfung wiederholt werden müssen, sagte ein Sprecher des Landesschulamtes. Nun würden dienstrechtliche Konsequenzen für den Lehrer geprüft und nach Abschluss des Verfahrens umgesetzt. Aktuell fehlten noch einige schriftliche Aussagen der Beteiligten.