Lehrer verlieren Klage - zusätzliche Unterrichtsstunde in Sachsen-Anhalt ist rechtens

Urteil in Magdeburg

Nach einer Stunde und 17 Minuten zieht der Vorsitzende Richter Oliver Becker einen Strich unter seine Ausführungen. „Mit unseren bisherigen Überlegungen wären wir dann durch. Haben wir etwas übersehen?“ Zu diesem Zeitpunkt schwant der Klägerin und dem Kläger bereits, dass sie den Gerichtssaal nicht als Sieger verlassen werden. Nach einer Beratungspause verkündet das Oberverwaltungsgericht Magdeburg dann sein Urteil: Die von der Regierung angeordnete und unter Lehrern heftig umstrittene zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche ist nicht rechtswidrig.

Geklagt hatten der angestellte Gymnasiallehrer Volker Thiele aus Haldensleben (Landkreis Börde) und die verbeamtete Gesamtschullehrerin Anke Prellwitz aus Magdeburg. Mit einem Normenkontrollverfahren wollten sie klären, ob das Bildungsministerium überhaupt das Recht hatte, den Lehrern die sogenannte Vorgriffsstunde abzuverlangen.

Gericht erkennt eine Verschiebung von Arbeitszeit, keine Mehrarbeit

Das Gericht entschied: Ja, das war zulässig. Es handle sich nicht um eine Erhöhung, sondern um eine langfristige Verschiebung der Arbeitszeit. Das vom Land festgesetzte Modell besagt, dass die Lehrer jetzt mehr arbeiten müssen und diese Stunden ab 2033 abbummeln können. Alternativ ist die Auszahlung möglich – für diesen Weg hat sich die große Mehrheit entschieden.

In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter Becker, das Ziel, die „sehr unzureichende Unterrichtsversorgung“ zu verbessern, sei durch die Maßnahme grundsätzlich erreichbar. Nach Berechnungen des Gerichts bleibe zudem die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit der Lehrer unterhalb von 42 Stunden, weshalb eine generelle gesundheitliche Überlastung nicht zu befürchten sei.

Auch für Teilzeitkräfte ist die Zusatzstunde zumutbar, urteilt das Gericht

Nicht zu beanstanden sei im übrigen, dass auch Teilzeitkräfte die Zusatzstunde unterrichten müssten. Relativ falle für sie die Zusatzbelastung zwar stärker aus. Das werde aber später beim Abbau der zusätzlichen Stunden wieder wettgemacht.

Seit April 2023 sind Lehrer verpflichtet, eine Stunde länger zu unterrichten - die sogenannte Vorgriffsstunde. (Foto: Hagen Eichler)

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Revision hat das Gericht nicht zugelassen: Das Urteil entspreche früheren Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts und habe daher keine grundsätzliche Bedeutung, sagte Becker. Möglich ist allerdings eine Beschwerde.

Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen verstehen diese bürokratische Begründung nicht. GEW-Landeschefin Eva Gerth

Die beiden Kläger zeigten sich enttäuscht vom Urteil. Der Gymnasiallehrer Thiele erwartet nun eine Welle von individuellen Klagen. GEW-Landeschefin Eva Gerth sagte: „Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen verstehen diese bürokratische Begründung nicht.“ Es gebe Lehrer, deren Arbeitszeit phasenweise sogar die maximal zulässige Höchstdauer von 48 Stunden überschreite oder die nach abendlichen Korrekturen auf weniger als elf Stunden Ruhezeit bis zur nächsten Unterrichtsstunde kämen.

Anders als in anderen Branchen wird bei Lehrern nur ein Teil der Arbeitszeit erfasst, nämlich die im Unterricht verbrachte Zeit. In Grundschulen sind es seit der Neuregelung 28 statt 27 Stunden, in Sekundarschulen und Gymnasien 26 statt 25. Vorbereitungen, Korrekturen, Konferenzen und Elterngespräche hingegen werden nicht erfasst.

„Das hat kontinuierliches Lernen ermöglicht“, lobt Ministerpräsident Haseloff

Die Landesregierung begrüßte das Urteil. Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hatte die bei Lehrern unpopuläre Maßnahme persönlich vorangetrieben und die Entscheidung bei einem Bildungsgipfel vor gut einem Jahr verkündet. „Durch die Vorgriffsstunde gab es weniger Unterrichtsausfälle, sie hat mehr kontinuierliches Lernen ermöglicht“, sagte Haseloff nach der Urteilsverkündung.

Laut Bildungsministerium bringt die Mehrbelastung so viel Arbeitsvermögen wie 500 zusätzlich eingestellte Lehrer. Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm (CDU) sagte im Gerichtssaal: „Das ist ein guter Tag für die Bildung im Land.“

Noch immer keine Auszahlung für das laufende Schuljahr

Bei der Entlohnung der Zusatzstunden hängt die Landesregierung allerdings noch immer zurück. Das Bildungsministerium habe die Auszahlungen für das vergangene Schuljahr „bis auf wenige Einzelfälle“ abgeschlossen, erklärte eine Sprecherin auf MZ-Anfrage.

Für das seit August 2023 laufende Schuljahr hingegen wurde noch keine einzige Zusatzstunde bezahlt. „Es gibt noch ein paar Verwaltungsproblemchen, die wir lösen werden“, sagte Staatssekretär Böhm. Die angefallenen Stunden seien mittlerweile erfasst „und werden aktuell durch das Landesschulamt geprüft und zur Auszahlung gebucht“, hieß es aus dem Haus von Ministerin Eva Feußner (CDU).