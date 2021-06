Leblose Person in Salbker See gefunden

Ehrenamtlichen Kräfte der DLRG in einem Boot (Symbolbild).

Am Montag, 21.06.2021, ist gegen 13.35 Uhr, eine leblose Person im Salbker See I gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte eine Zeugin Kleidungsstücke und ein Fahrrad am Ufer des Salbker Sees und melde ihre Beobachtung der Polizei. Die Beamten fanden die Kleidungsstücke sowie weitere persönliche Gegenstände vor. Eine Person, welcher die Sachen gehörten, machte sich nicht bemerkbar.

Umgehend wurden weitere Fahndungsmaßnahmen am Salbker See durchgeführt, wobei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Wenig später wurde eine leblose Person im See gefunden. Die Feuerwehr übernahm die Bergungsarbeiten. Zudem waren weitere Rettungskräfte sowie ein Notarzt vor Ort, welcher nur noch den Tod der Person feststellen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um einen Badeunfall handeln. Die Ermittlungen zur Identität der Person sowie den näheren Umständen dauern an. (mz)