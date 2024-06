Der CDU-Politiker Michael Scheffler hat am Dienstagabend den Landtag von Sachsen-Anhalt bestens unterhalten. Was ist passiert?

Magdeburg - Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Scheffler hat das Parlament in Magdeburg am Dienstagabend bestens mit einem Lachkrampf unterhalten. Bei der Einbringung eines Tagesordnungspunkts zum Nationalpark Harz wurde er kurz von seinem Fraktionskollegen Marco Tullner am Rednerpult gestört. Im Anschluss daran versuchte Scheffler mehrfach, seine Rede fortzusetzen, musste aber immer wieder lachen und diese unterbrechen. Auch andere Abgeordnete lachten laut mit.

Lachanfall im Landtag Sachsen-Anhalt - Abgeordneter bekommt während Rede einen Lachkrampf

Landtagsvizepräsident Wulf Gallert (Linke) versuchte, Scheffler mit einer kurzen Pause zu helfen. Doch der CDU-Mann kämpfte sich schließlich lachend durch seinen Redebeitrag.

Bei seiner Rede zum Nationalpark Harz spazierte Parteifreund Marco Tullner am Rednerpult vorbei. Warum? „Ich habe meine Brille gesucht“, sagte Tullner der Volksstimme. „Ich wollte mal kurz nachschauen, ob ich sie bei einer meiner Landtagsreden am Pult vergessen habe.“