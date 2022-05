Landes-FDP schwört sich aufs Regieren ein

Auf ihrem Landesparteitag in Magdeburg hat die FDP Lydia Hüskens zur alleinigen Vorsitzenden. Sie schwor die Liberalen zudem auf ein mögliches „Deutschland“-Bündnis ein.

Lydia Hüskens wurde auf dem Landesparteitag der FDP in Magdeburg zur Vorsitzenden gewählt.

Magdeburg/MZ - So etwas wie eine Grundsatz-Diskussion ließ Lydia Hüskens am Samstag gar nicht erst aufkommen. „Wir sind auf dem Weg, Verantwortung zu übernehmen“, rief sie auf dem FDP-Landesparteitag in Magdeburg. Und noch einmal deutlich: Diese Verantwortung „werden wir und wollen wir übernehmen“.