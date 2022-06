Kulturerbe Ländliche Geräusche als Kulturerbe? Das wollen Geflügelzüchter aus Sachsen-Anhalt erreichen

Falknereien sind es, Skat spielen und Bierbrauen auch – all das ist in Deutschland Immaterielles Kulturerbe. In die Liste soll nun auch das Krähen von Hähnen aufgenommen werden. Zumindest wollen das zahlreiche Geflügelzüchter aus Sachsen-Anhalt. Aber welche Vorteile soll das für Hähne und Züchter bringen? Und was bedeutet das für Nachbarn, die sich vom Krähen gestört fühlen?