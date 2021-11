Vom Markt in Stendal sind aus einem Verkaufsstand drei Nutellagläser gestohlen worden. Der oder die Täter vernaschten ihre Beute noch in der Nähe.

Stendal (vs) - Durch unbekannte Täter, höchstwahrscheinlich „Nutella-Liebhaber“, wurden in Stendal (Altmark) zwei Verkaufsstände aufgebrochen. Diese sollen zum vorweihnachtlichen Markttreiben der Stadt Stendal beitragen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Dabei wurden die Jalousie und die dahinter befindliche Plexiglasscheibe eingedrückt und aus dem Verkaufsraum drei Gläser Nutella entwendet. Ein leeres Glas mit Löffel konnte in unmittelbarer Nähe auf einer Parkbank stehend festgestellt werden.

Bei dem zweiten Verkaufsstand wurde ein Fenster aufgedrückt, jedoch nichts entwendet. "Nun sucht die Polizei die Täter, vermutlich mit Schokomund", hei´ßt es am Ende der Pressemitteilung.