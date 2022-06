Aussprache mit Kreisvorsitzenden Künftige Ministerin Steffi Lemke behält Mandat trotz Kritik aus der Partei

Die Dessauerin will ihren Sitz in Bundestag nicht an Klimaaktivisten abgeben. Ihr grüner Landesverband ist in der Frage gespalten - der Vorstand nimmt Lemkes Entscheidung nun hin.