Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Zur Weihnachtsgeschichte, über die Friedrich Kramer am Heiligabend im Magdeburger Dom predigen wird, gehört der Ruf der Engel: „Friede auf Erden“. Tatsächlich werden Menschen auch an den Feiertagen kämpfen und sterben. Was bedeutet das für uns? Mit dem 59-jährigen leitenden Geistlichen der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland sprach Hagen Eichler.