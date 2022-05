Kommentar zu ungeimpften Pflegekräften: Gefährliche Verweigerer

Die steigenden Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt und Deutschland sind auch auf die Situationen in Pflegeeinrichtungen zurückzuführen. Foto: Christophe Gateau

Der Tod durch Corona kehrt in die deutschen Pflegeheime zurück. Schon einmal, zu Beginn der Pandemie, wütete das Virus dort. Dass erneut pflegebedürftige Menschen vorzeitig sterben, ist jetzt sogar noch bitterer als damals. Denn anders als in der ersten Welle stehen uns jetzt Impfstoffe, Masken, Desinfektionsmittel in ausreichender Zahl zur Verfügung. Viele der Menschen, die das Virus jetzt dahinrafft, sterben nicht aus Mangel an Schutzmöglichkeit, sondern durch das unsolidarische und - man muss es so hart sagen - bornierte Verhalten Einiger.