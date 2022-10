Kommentar: Ein Bärendienst an der Kunst

Halle (Saale) - Was zu erwarten war: Der von Michael Triegel gestaltete Marienaltar wird den Westchor des Naumburger Doms verlassen. Zuerst, um auf Tournee zu gehen. Erst nach Paderborn, dann wahrscheinlich nach Rom, dann nach irgendwo. Im Mittelalter gab es „Reisekaiser“, jetzt gibt es also Reisekunstwerke, made in Sachsen-Anhalt.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Altar nicht in den Westchor, sondern in die Marienkirche des Doms zurückkehren wird. Im Streit mit den Domstiftern hat die Staatskanzlei gewonnen. Die will mit dem Altar auf keinen Fall den Welterbetitel gefährdet sehen.

Schon wird die Verlegenheitslösung, denn nichts anderes ist die vorläufige Altarlandverschickung, als eine „tolle“ Sache verkauft. Werbung für Naumburg! Werbung fürs Weltkulturerbe! Werbung für die Domstifter ist es nicht.

Sehenden Auges war man mit der Altar-Initiative in eine politisch unentschiedene Situation hineingelaufen – und jetzt läuft man eben wieder mit hinaus.

Gut, der Welterbestatus ist sicher. Die Stifterfiguren sind wieder unter sich. Aber dem Maler Triegel hat Sachsen-Anhalt einen Bärendienst erwiesen.

Dessen Altar war eigens für den Westchor geschaffen worden, den er zitiert. In der Marienkirche wird er der Altar bleiben, der nie für diese Kirche geschaffen wurde.