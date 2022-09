Friday for Future Urteil: Klimaaktivistin aus Stendal muss nicht für Demo-Kosten aufkommen

Nach einer Friday for Future Demo 2021 in Stendal waren mit Sprühkreide aufgebrachte Sprüche auf dem Platz übrig geblieben. Die Reinigungskosten wollte die Stadt der Versammlungsleiterin aufbürden - das Oberlandesgericht in Naumburg wies das jetzt ab.