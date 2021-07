Klimaaktivisten blockieren DHL-Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle

Schkeuditz/MZ - Klimaaktivisten haben am späten Freitagabend die Zufahrt zum DHL-Frachtzentrum am Flughafen Leipzig/Halle blockiert. In ihrer Aktion fordern sie „den sofortigen Ausbaustopp des Frachtflughafens“. 54 Demonstranten versperrten durch eine Sitzblockade die Haupteinfahrt auf das Gelände, teilte die Polizei am Sonnabend mit. Innerhalb weniger Minuten habe sich ein Stau von etwa 70 Lkws gebildet. Nach etwa einer Stunde leitete DHL die Fahrzeuge über ein anderes Tor auf das Gelände.

Die aktuelle Blockade-Aktion ist der bisher radikalste Protest gegen den Ausbau des Flughafens. Die Organisatoren treten unter dem Namen „CancelLEJ“ auf. (LEJ ist der Luftfahrt-Code für den Airport Leipzig/Halle, cancel das englische Wort für aufheben.) Sie erklären sich „solidarisch mit den Protesten der Anwohner:innen“ und gehen nach eigenen Worten einen Schritt weiter, „um den Forderungen mehr Gehör zu verschaffen“. Seit Jahren protestieren Bürgerinitiativen wie die „IG Nachtflugverbot“ gegen den nächtlichen Lärm und den geplanten Ausbau des Flughafens. Die Bürgerinitiativen waren jedoch nicht an der Blockade beteiligt.





Laut Angaben der Polizei war die Demonstration nicht angemeldet. DHL erstattete noch in der Nacht Anzeige und bezifferte den entstandenen Schaden auf 1,5 Million Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen. Ein DHL-Sprecher war auf MZ-Anfrage am Samstagmorgen nicht erreichbar.

Die Polizei nahm noch in der Nacht bis 2 Uhr vor Ort die Personalien der Flughafengegner auf. Da ein Großteil der Demonstranten Auskünfte zur Identität verweigerte, wurden etliche Peronen zur sogenannten erkennungsdienstlichen Behandlung auf eine Wache in Leipzig mitgenommen, dort waren sie noch am Samstagmorgen.

DHL betreibt am Flughafen Leipzig/Halle sein europäisches Luftfrachtdrehkreuz, jede Nacht landen und starten etwa 60 Flugzeuge, die vor allem Expresspäckchen innerhalb Europas transportieren. Der Flughafen will in den kommenden Jahren die sogenannten Vorfeldflächen für die Flugzeuge ausbauen, so dass etwa 90 Flieger pro Nacht abgewickelt werden könnten. Am Standort arbeiten 6000 DHL-Mitarbeiter, ein Teil der Fracht wird auch über Lkw an- und abgefahren.