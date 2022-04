Protest für bessere Arbeitsbedingungen Kita-Warnstreik am Mittwoch: Mehrere Einrichtungen in Sachsen-Anhalt betroffen

Am Mittwoch hatte die Gewerkschaft GEW zu landesweiten Streiks aufgerufen. An mehreren Einrichtungen in Sachsen-Anhalt kam es zu Einschränkungen. Wie viele Menschen sich an dem Protest beteiligt haben.