Gehasstes gelobtes Land Kirchliche Initiative kämpft für Rechte von DDR-Gastarbeitern aus Mosambik

Voller Hoffnung zogen in den 80er Jahren tausende junge Menschen aus Mosambik in die DDR - und wurden als billige Arbeitskräfte ausgenutzt. In Sachsen-Anhalt kämpft eine kirchliche Initiative für ihre Rechte. Eine Begegnung.