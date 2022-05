Zurückgelassen von den Eltern: Geschichte eines DDR-Heimkindes wird verfilmt

Susanne Knabe wuchs in Heimen in der Altmark auf, da ihre Eltern sie bei ihrer Flucht aus DDR zurückließen. Viel weiß sie nicht über ihre Herkunft: Hat sie womöglich sie eine Zwillingsschwester?

Susanne Knabe bei einem ihrer Besuche in Gardelegen.

Gardelegen/Berlin - Ihr Leben verlief wie ein Film. Kein lustiger, ein Drama. In der DDR wurde sie als Tochter von Republikflüchtigen in ein Heim gegeben, die Familie auseinandergerissen. Möglicherweise hat sie sogar eine Zwillingsschwester. Als Erwachsene geht sie auf die Suche nach ihrer Familie – auch in Gardelegen. Nun wird das Leben von Susanne Knabe tatsächlich ein Film. Regisseur Stefan Weinert griff ihre Geschichte auf.