Landesregierung Keiner regiert länger: Haseloff jetzt dienstältester Ministerpräsident

Der Regierungschef von Sachsen-Anhalt löst Volker Bouffier ab. Dass der Wittenberger eine so lange Politkarriere hinlegt, ist nicht selbstverständlich - sie stand schon einige Male auf der Kippe. Was treibt den Unermüdlichen an? Was soll noch kommen?