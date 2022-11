"Es ist schmerzhaft" Keine Gedenktafel für getöteten Carlos Conceição in Staßfurt: Mitschüler sprechen von Mord und Rassismus

Am 19. September 1987 starb der Mosambikaner Carlos Conceição in Staßfurt. Jetzt verweigert der Kulturausschuss der Stadt eine Gedenktafel. Ehemalige Mitschüler klagen nun an. Sie sagen klar, dass es eine rassistische Tat und Mord war.