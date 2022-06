Kein Zugriff auf Europäisches Hochwasser-Frühwarnsystem: Land will Warnsystem verbessern

Sachsen-Anhalt will seine Warn- und Prognosesysteme für Hochwasser überprüfen.

Magdeburg/MZ - Infolge der tödlichen Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz überprüft Sachsen-Anhalt seine Warn- und Prognosesysteme. Hintergrund: Bislang bekommt das Land keine Vorhersagedaten des Europäischen Hochwasser-Frühwarnsystems (EFAS), das vor der Flut in Westdeutschland im Juli angeschlagen hatte. Stattdessen nutzt Sachsen-Anhalt lediglich die eigene Hochwasservorhersagezentrale. Mit Blick auf das Europäische System erklärt das Innenministerium in Magdeburg nun: Es prüfe derzeit „ob und wie“ die EU-Flutwarn-Daten künftig genutzt werden können.