Bei Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln wurde am Sonntag der erste Geburtstag des Freizeitparks gefeiert. Zur Feier des Tages gab es ein gigantisches Geschenk.

Erdbeerhof an der A14

Döbeln. - Karls Erlebnis-Dorf im sächsischen Döbeln hat am vergangenen Sonntag seinen ersten Geburtstag gefeiert. Zur Feier des Tages machte sich der Erdbeerhof an der A14 deswegen selbst ein riesiges Geschenk: einen 1,20 Meter mal 1,80 Meter großen Kuchen.

Wie "Tag24" berichtet, wurde die gigantische Leckerei von den Bäckerinnen Marie und Eve angeschnitten und die rund 300 Stücke an die hungrigen Gäste verteilt.

Zum ersten Geburtstag gab es eine gigantische Torte. Screenshot: Instagram/@karlserlebnisdorf

Das Erlebnis-Dorf in Döbeln wurde am 23. März 2024 eröffnet. Seitdem strömten mehr als eine Million Besucher auf das Gelände. Anfang des Jahres sagte Karls-Chef Robert Dahl, dass der Standort in Döbeln sich hinter Rövershagen und Elstal zum Drittbeliebtesten gemausert hat.

Karls Erlebnisdorf Döbeln eröffnet bald neues Hotel

Innerhalb eines Jahres wuchs die Mitarbeiterzahl um mehr als das Doppelte von 120 auf 300, zudem kamen bereits viele neue Attraktionen dazu. Dazu gehören die Pfannkuchenschmiede und die Angsthasenscheune. Zuletzt wurde im November eine Eisbahn eröffnet.

Und damit noch nicht genug: Wie Dahl kürzlich verkündete, soll bereits im Juni ein Hotel am Freizeitpark eröffnen. Das Familienhotel „Die Karls Bande“ mit 60 Suiten öffnet pünktlich zum Kindertag am 1. Juni. Zimmer können bereits jetzt schon gebucht werden.

Neu sind auch die Parkeisenbahn „LPG Rote Rübe“, die ab Juni die Gäste vom Hotel zur Hofküche bringen soll, sowie ein Theater und ein All-you-can-eat-Buffet.