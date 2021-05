Kann Ministerpräsident Haseloff noch einmal gewinnen?

Nach zwei Amtszeiten wollte er Schluss machen, jetzt tritt Reiner Haseloff doch erneut an. Um Sachsen-Anhalt vor Instabilität zu bewahren, will der Christdemokrat ein politisches Kunststück wiederholen.

In Wittenberg zu Hause: Der Katholik und CDU-Spitzenkandidat Reiner Haseloff in der guten Stube des Reformators Martin Luther.

Wittenberg - Seinen Platz im Geschichtsbuch hat er längst. Deutschlands erste Kenia-Koalition: Reiner Haseloff hat sie geschmiedet und fünf Jahre lang zusammengehalten, entgegen den meisten Voraussagen. Niemand hätte es dem 67-jährigen CDU-Mann verübeln dürfen, wenn er sich in diesem Sommer in den Ruhestand nach Wittenberg zurückgezogen hätte. Doch nichts da: Erneut blickt Haseloff als Spitzenkandidat von den Plakatwänden, wegen der Corona-Pandemie dieses Mal mit sehr ernstem Gesicht. „Jetzt ist nicht die Zeit für Experimente“, steht darunter.

So einen Spruch muss man sich erst mal trauen. Denn natürlich war Kenia genau das: ein Experiment. In Sachsen-Anhalt regiert ein besonders konservativ ausgerichteter CDU-Landesverband gemeinsam mit ausgesprochen linken Grünen und Sozialdemokraten. Das war gewagt. Doch wie ein Trapezkünstler vor dem atemlos staunenden Publikum präsentiert auch Haseloff sein Tun in größter Selbstverständlichkeit, ohne sich die Anstrengung anmerken zu lassen. Niemand muss Angst haben, sagt das Plakat, Haseloff hat alles im Griff. Keine Experimente.

Haseloff ist inzwischen zehn Jahre Ministerpräsident

Seit zehn Jahren ist er Ministerpräsident. Von allen Länderchefs ist nur der Hesse Volker Bouffier länger im Amt. Seit zehn Jahren holt der Dienstwagen Haseloff morgens zwischen 7 und 7.30 Uhr ab und bringt ihn spät abends wieder zurück. Eine Übernachtung mit Frühstück – mehr gemeinsame Zeit haben der Politiker und seine Frau Gabriele nicht miteinander. Nach zwei Amtszeiten sollte Schluss sein, so war es geplant. Im vergangenen Jahr aber mehrten sich die Momente, in denen auch seine Frau ins Grübeln kam. „Bei Terminen wurde sie beiseitegenommen und kam mit nachdenklichem Gesicht zurück“, erinnert sich Haseloff. An einem Montag im September trat er dann auf die Terrasse der Magdeburger CDU-Zentrale und verkündete, dass er nun doch eine weitere Amtszeit anstrebe. Sein Gesicht war angespannt und ohne Freude an jenem Tag.

Reiner Haseloff ist, vergleicht man ihn mit dem sonstigen politischen Personal der Bundesrepublik, sehr anders. Der große Auftritt liegt ihm nicht, die kraftstrotzende Selbstinszenierung eines Markus Söder ist ihm fremd. Er spricht Schachtelsätze, abstrakt und gern im Passiv. Oft ist von „Systemen“ die Rede, die Verben lauten dann „zuführen“, „durchsteuern“ oder „aufbohren“. Haseloff ist promovierter Physiker und liest bis heute Fachzeitschriften. Seine berufliche Herkunft sieht er als Vorteil, etwa bei Diskussionen um den Kohleausstieg. „Da ist es gut, wenn unter all den Juristen jemand die technischen und physikalischen Grenzen aufzeigt.“

Corona-Management lässt Haseloffs Beliebtheit im Land deutlich ansteigen

In der DDR war die Wissenschaft die Nische, in der der Katholik zum sozialistischen Staat Abstand halten konnte. Die friedliche Revolution eröffnete dann Möglichkeiten: Als Vizelandrat und als Arbeitsamtsdirektor von Wittenberg sammelte er Erfahrungen in Politik und Verwaltung. 2002 begann die Karriere in Magdeburg: Staatssekretär, Wirtschaftsminister, seit 2011 Ministerpräsident. Lange hatte Haseloff nur mäßige Beliebtheitswerte – bis zu Corona. Im Sommer 2020 zeigten sich 76 Prozent zufrieden oder sehr zufrieden mit der Arbeit des Ministerpräsidenten, ein hervorragender Wert.

Fragt man den Kandidaten nach seinen Vorhaben für die nächsten fünf Jahre, spricht er von der Bewältigung der Pandemie, von der Digitalisierung und dem Kampf gegen das Schrumpfen des Landes. Wichtiger als alle einzelnen Politikfelder aber ist ihm politische Stabilität. Kaum eine Haseloff-Rede ohne die Warnung vor einem Zerbrechen der Gesellschaft, vor einem Kollaps des politischen Systems. Es gehe darum, Maß und Mitte zu halten und demokratische Grundsätze nicht zu verlassen, mahnte er auch Ende März bei seiner Nominierung zum CDU-Spitzenkandidaten.

Abschreckende Beispiele liefern zwei Nachbarländer: In Sachsen fordert die fremdenfeindliche Pegida-Bewegung die Demokratie offen heraus, in Thüringen hievten AfD-Stimmen einen Ministerpräsidenten ins Amt. Für Haseloff ist Kenia das Bollwerk, das so etwas verhindert.

Haseloff konnte Kenia-Koalaition fünf Jahre lang zusammenhalten

Wohl keinem anderen Christdemokraten wäre es gelungen, die drei Parteien fünf Jahre lang zusammenzuhalten. Als sich 2016 Schwarze und Grüne im Streit um einen Seilbahnbau im Harz verkeilten, stapfte der Ministerpräsident persönlich auf der Suche nach einer Lösung durchs Hochmoor. Gibt es mit den Koalitionspartnern Differenzen, telefoniert der Regierungschef noch spätabends, bis alle Kabinettsmitglieder hinter einem gemeinsamen Beschluss stehen.

Doch auch Haseloffs Geduld hat Grenzen, wie zwei Politiker mit CDU-Parteibuch erfahren mussten. 2013 flog Wissenschaftsministerin Birgitta Wolff nach öffentlicher Kritik am Sparkurs aus dem Kabinett. Im Dezember 2020 musste Innenminister Holger Stahlknecht gehen, nachdem er in einem Interview eine CDU-Minderheitsregierung ins Spiel gebracht hatte. „Ich bin der Moderator, der Zusammenhalter“, sagt Haseloff. „Aber es gibt Punkte, wo es ums Ganze geht. Da bin ich dann konsequent - auch, indem ich einschneidende Entscheidungen zu treffen bereit bin.“

Wie schon im Wahlkampf 2016 drängt erneut eine Krise sämtliche Landesthemen in die Bedeutungslosigkeit. Damals ging es um die Flüchtlinge, jetzt ist es Corona. Und wie vor fünf Jahren setzt sich Haseloff von der Bundes-CDU ab. Die von Angela Merkel durchgesetzte Notbremse zerriss er jüngst im Bundesrat in Bausch und Bogen. Sein Verhältnis zur Kanzlerin sei dennoch gut, versichert er. „Wir schätzen einander.“

Gegenüber Demoskopen und Medien hat Haseloff eine Grundskepsis. Bestätigt sieht er sich durch das Wahlergebnis von 2016, bei dem die AfD weitaus besser abschnitt als vorausgesagt. Wenn es um das Erkennen politische Stimmungen geht, vertraut der Ministerpräsident vor allem jener Person, mit der er seit mehr als 40 Jahren verheiratet ist. „Meine Frau ist für mich ein zusätzliches Sensorium“, sagt er, „sie erkennt die Gefühlslage der Menschen.“

Haseloff gilt als sehr flexibel und konsensfähig

Zu den Techniken, mit denen Haseloff die widerstrebenden Kräfte im Kenia-Bündnis zusammenhielt, gehört das Lavieren. Etwa im Streit um den höheren Rundfunkbeitrag: Bei der Abstimmung im Kreis der Ministerpräsidenten enthielt er sich, im Kabinett stimmte er dafür, um den Gesetzentwurf dann schließlich im letzten Moment zurückzuziehen. Das rettete die Kenia-Koalition, hinterließ aber auch Verwirrung.

„In seiner Position ist Haseloff sehr flexibel und dadurch auch konsensfähig“, sagt der Linke Wulf Gallert, der Haseloff als Spitzenkandidat 2011 und 2016 vergeblich herausgefordert hatte. Und noch etwas macht Wahlkampf gegen den CDU-Mann schwer: „Mit öffentlichen Widerworten kann Haseloff gar nicht umgehen“, sagt Gallert. „Er entzieht sich deshalb jedem öffentlichen Diskurs.“

Im kleinen Kreis, berichten jene, die dazugehören, kann Haseloff zugewandt auftreten und humorvoll frotzeln. Historisch ist er hoch gebildet, dennoch ist ihm Eitelkeit fremd. „Er steht für Verlässlichkeit und Kontinuität“, sagt CDU-Landeschef Sven Schulze. „Er ist jemand, der sich allein für Sachsen-Anhalt einsetzt.“

Und in welcher Konstellation will Haseloff nach der Wahl weiterregieren? Bei einer Bilanz-Pressekonferenz ließ er jüngst keinen Zweifel. „Wir haben der Bundesrepublik Deutschland gutgetan und das wollen wir auch weiterhin“, sagte er mit Blick auf die schwarz-rot-grüne Koalition. „Aus dieser stabilen Mitte heraus können wir das Land durch die Krise und in ruhiges Fahrwasser führen. Dafür stehen wir bereit.“

Keine neuen Experimente also. Denn das Experiment hat ja funktioniert. (mz)