Kammern: Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt kommt aus drei Gründen nicht in Fahrt

Jedes dritte Unternehmen in Sachsen-Anhalt schaut pessimistisch in die Zukunft. Die Industrie- und Handelskammern haben die Lage analysiert.

Halle/MZ - Die meisten Wirtschaftsforscher erwarten in diesem Jahr einen kräftigen Aufschwung für die ostdeutsche Wirtschaft. Die Firmenchefs in Sachsen-Anhalt blicken dagegen eher pessimistisch in die Zukunft. Nahezu jede dritte Firma rechnet für 2022 mit einer Verschlechterung ihrer Situation. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) Magdeburg und Halle-Dessau. Dazu wurden 1.000 Unternehmen im Land repräsentativ befragt.