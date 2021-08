Jetzt über 100.000 Corona-Fälle in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/dpa - In Sachsen-Anhalt sind nun über 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Am Dienstag wurden 38 neue Fälle registriert, die Gesamtzahl stieg damit auf 100.002, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht auf 10,5 (Vortag: 10,7). Das ist die bundesweit zweitniedrigste Zahl an wöchentlichen Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner. Deutschlandweit stieg der Wert auf 37,4.

Am niedrigsten lag die Inzidenz in Sachsen-Anhalt im Landkreis Wittenberg mit 4,8. Am höchsten war der Wert in der Stadt Halle (20,1) und im Altmarkkreis Salzwedel (19,2).

Landesweit starb eine weiterer Mensch im Zusammenhang mit dem Virus. Damit sind seit Beginn der Pandemie 3471 Todesfälle in Sachsen-Anhalt verzeichnet worden.