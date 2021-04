Jeder Zehnte gibt auf: Wie lange halten die Gastwirte noch durch?

Rund jeder zehnte Gastronom in Sachsen-Anhalt wird nach Angaben des Gastroverbandes Dehoga wegen der Corona-Pandemie bis Jahresende aufgeben. „Aktuell gibt es etwa 50 Betriebe, die ihren Betrieb eingestellt oder eine Insolvenz angemeldet haben“, sagte Sachsen-Anhalts Dehoga-Chef Michael Schmitt der MZ. Bis Ende 2020 rechnet er mit 80 Firmen. Der Verband vertritt etwa 800 größere Gaststätten und Hotels im Land.

Die Zahlen liegen deutlich niedriger als noch im Frühjahr befürchtet. Damals sah der Verbandschef fast ein Drittel aller Einrichtungen gefährdet. Durch den Lockdown mussten Hotels, Pensionen, Kneipen und Restaurants über viele Wochen schließen. Danach durfte der Betrieb nur unter Auflagen wie größeren Tischabständen und Gästelisten wieder aufgenommen werden.

Gastronomie in Corona-Zeiten: Staatliche Hilfe funktionierte oft gut

„Die staatlichen Unterstützungen - allen voran das Kurzarbeitergeld und die Soforthilfen - haben den Unternehmen jedoch geholfen“, sagt Schmidt. So konnten Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern einmalig 25.000 Euro beantragen, die nicht zurückgezahlt werden müssen. „Größerer Schaden wurde so verhindert“, sagt Schmidt. Geholfen habe vielen Unternehmen auch, dass sie im Sommer einen Freisitz anbieten konnten, den Gäste genutzt haben.

Nach Angaben von Antje Bauer, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau, ist die Lage regional unterschiedlich. „Der Harz und die Saale-Unstrut-Region haben im Sommer vom starken heimischen Ferientourismus profitiert“, sagt Bauer. Dort habe es gute Buchungszahlen gegeben.

Gastronomie in Sorgen - Geschäftsreisende fehlen weiterhin

Dagegen würden Hotels, die vor allem auf Geschäftsreisende und Tagungen angewiesen seien, noch immer starke Umsatzverluste verbuchen. Laut Bauer führte jedoch die Aussetzung der Insolvenzan-tragspflicht dazu, dass auch finanziell angeschlagene Firmen aktuell bestehen können. Laut Statistischem Landesamt meldeten im ersten Halbjahr lediglich 25 Firmen aus dem Gastro-Gewerbe Insolvenz an - im Vorjahreszeitraum waren es 34.

Zu denen, die aufgegeben haben, gehört das traditionsreiche Gasthaus „Hollywood - Schacht Barbara“ in Gräfenhainichen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld), das nach 30 Jahren schließen musste. „Uns fehlen einfach die Reisebusse“, sagte Senior-Chefin Jutta Gawollek zuletzt der MZ.

Das Restaurant mit Bergmann-Ambiente hatte vor allem Touristengruppen angezogen, die in der Gaststätte einen Zwischenstopp eingelegten. Seit der Wiedereröffnung am 22. Mai nach der coronabedingten Schließung sei aber „nicht ein einziger Bus“ gekommen, so die Gastronomin.

Gastronomie und Corona: Furcht vor schlechtem Weihnachtsgeschäft

Auch die Beschäftigten in der Branche treffen die Einschränkungen: „Die Folgen sind auch für Köche, Kellner und Hotelangestellte dramatisch. Als Kurzarbeiter mussten und müssen sie deutliche Lohneinbußen in Kauf nehmen - in einer Branche, die ohnehin nur geringe Löhne zahlt“, sagt Jörg Most von der Gewerkschaft NGG. Nach dieser „Durststrecke“ blickten viele Betriebe und deren Beschäftigte nun mit Sorge auf die Herbst- und Wintersaison.

Das sieht auch Dehoga-Chef Schmidt so: „Viele Weihnachtsfeiern von Firmen und Silvesterveranstaltungen sind bereits abgesagt“, so Schmidt. Damit würden wichtige Einnahmequellen fehlen. Sollten die Zahl der Corona-Infektionen auch in Sachsen-Anhalt wieder deutlich steigen, werde sich das auch negativ auf die Besuche von Hotels und Gaststätten auswirken. Schmidt spricht daher bereits mit Landeswirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD), ob neuerliche finanzielle Hilfen des Landes für stark betroffene Betriebe möglich sind. (mz)