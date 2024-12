Die Zuverlässigkeit im Schienen-Nahverkehr sinkt auf einen neuen Tiefpunkt. „Das ist nicht das, was wir uns vorstellen“, räumt Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens ein. Was sie nun fordert.

Jede sechste Zugfahrt in Sachsen-Anhalt ist zu spät oder fällt ganz aus

Immer weniger Züge kommen fahrplanmäßig an - hier ein Regionalexpress auf der Strecke Aschersleben-Halberstadt.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt erlebt einen beispiellosen Ansturm auf Nahverkehrszüge – gleichzeitig wird der Service immer schlechter. Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) sagte am Dienstag, nie in den vergangenen 30 Jahren sei die Nachfrage so hoch gewesen wie 2024. Das sei „ganz wesentlich“ ein Erfolg des Deutschlandtickets.