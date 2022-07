Warum das Ende der Mundschutz-Pflicht in den Klassen richtig ist

Halle (Saale) - Es ist gar nicht lange her: Noch zu Ostern schien die Corona-Lage in Deutschland dramatisch, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) drängte auf einen fünftägigen Komplett-Lockdown, um die nach oben schießenden Inzidenzwerte von 100, 200 und höher endlich in den Griff zu kriegen. Völlig anders ist die Lage jetzt: Bei 12 lag die landesweite Inzidenz am Donnerstag. Richtig also, dass die Landesregierung nun auch sehr weitgehende Regellockerungen in den Blick nimmt.

