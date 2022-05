Interaktive Karte: Wo es in Sachsen-Anhalt am häufigsten kracht

Halle gehört zu den Unfallschwerpunkten in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ - Lange Tabellen, viele, viele Zahlen: Jedes Jahr aufs Neue legen das Innenministerium und die Polizei die aktuelle Verkehrsunfallstatistik vor. Doch in dem Datenwust spezielle Informationen zu finden oder gar Trends zu entdecken, ist oft mühsam. Einen Teil der Daten hat das Statistische Landesamt daher in einer digitalen Karte aufbereitet - dem Unfallatlas. Gerade ist eine neue Ausgabe online gegangen. Was hat es damit auf sich? Fragen und Antworten.