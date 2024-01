Der US-Chiphersteller Intel strebt Ende 2024 den Spatenstich für sein Werk in Magdeburg an. Ab Juli soll dafür massenhaft fruchtbarer Bördeboden entfernt werden. Die Frage ist: Wohin mit 1,8 Millionen Tonnen Erde?

Ein paar Bagger waren schon da: In Magdeburg will der US-Chiphersteller Intel sein neues Hightech-Werk bauen.

Magdeburg/MZ - Es ist der erste Kraftakt für den Bau der milliardenschweren Intel-Fabrik in Magdeburg: Zur Vorbereitung sollen ab Juli 1,8 Millionen Tonnen fruchtbarer Bördeboden ausgehoben und abtransportiert werden. Das kündigte Sachsen-Anhalts Finanzminister Michael Richter (CDU) am Mittwoch an. 40 Zentimeter Mutterboden müssen entfernt werden – ein Standardprozedere bei Bauvorhaben, da der obersten Bodenschicht in aller Regel die nötige Tragfähigkeit fehlt.