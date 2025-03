In Sachsen-Anhalts Landesverwaltung sind Chefs weiterhin meist männlich

Männer bestimmen im Job häufiger als Frauen, auch in der Landesverwaltung.

Magdeburg/MZ. - Auch nach mehr als 30 Jahren staatlicher Gleichstellungspolitik sind Frauen in Führungspositionen der Landesverwaltung unterrepräsentiert. In Ministerien und nachgeordneten Behörden besetzen sie 41 Prozent der Chefposten. Das geht aus einem in dieser Woche vorgelegten Bericht der Landesregierung mit Stichtag Jahresende 2023 hervor. Frauen sind allerdings auf dem Vormarsch: Zehn Jahre zuvor hatten sie lediglich 32 Prozent aller Führungspositionen inne.