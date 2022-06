In Sachsen-Anhalt fehlt jetzt überall der Impfstoff

Magdeburg - Die 4.000 Kassenärzte in Sachsen-Anhalt üben scharfe Kritik am Ausbleiben von Impfstofflieferungen. Dass auch in dieser Woche weniger geliefert werde als bestellt, sei „völlig inakzeptabel“, rügte die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt (KVSA) am Sonntag. „Der Impfmotor kommt dadurch ins Stocken“, sagte Vorstandsvorsitzender Jörg Böhme. Die Praxen benötigten Sicherheit und könnten nicht ständig umplanen.

