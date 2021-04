In Sachsen-Anhalt bleibt es kühl und windig

Wiesbaden/Halle (Saale) - Der diesjährige April ist einer der kältesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1881 in Deutschland. Aktuell liegen die Temperaturen im Durchschnitt bei 4,9 Grad. In den vergangenen 30 Jahren hatte der Monat aber zum Ende eine mittlere Temperatur von 9 Grad.

„Allerdings kommen ja noch ein paar Tage und daher wird die mittlere Temperatur noch ein kleines Stück nach oben klettern. Wahrscheinlich werden wir irgendwo zwischen 5,5 und 6 Grad landen“, sagt Diplommeteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met. Die Frage ist: Geht es auch im Mai so weiter? Nach bisherigen Wettermodellen scheint im Mai ebenfalls keine große Wärme in Sicht zu sein. „Gefühlt könnte das also bei vielen Menschen ebenfalls als ein zu kalter Monat ankommen. Spannend sind dagegen die Niederschlagsprognosen. Der Mai könnte in vielen Landesteilen zu trocken ausfallen.“ Bereits der März brachte 15 Prozent zu wenig Niederschlag. Der April hat aktuell sein Soll noch nicht mal zu 50 Prozent erfüllt. „Keine gute Ausgangslage für Natur und Landwirtschaft“, so Jung.

Wetter: Wechselhafte Aussichten für Sachsen-Anhalt

Seit Ostern ist das Wetter in Deutschland sehr wechselhaft. Immer wieder gibt es Nachtfrost. Aktuell ist es etwas wärmer geworden, doch schon ab morgen Abend wird es aus Norden wieder kälter. In den Nächten danach kommt es erneut zu leichtem Nachtfrost. In den kommenden Tagen wird es nach einem kurzen Polarluftvorstoß wieder wärmer. Die höchsten Werte bei um die 18 Grad gibt es im Süden, im Norden bleibt es bei Temperaturen unter 15 Grad meist kühler. Viel Regen fällt nicht, oft sind es nur Schauer.

In Sachsen-Anhalt scheint heute vom Harz bis zur Altmark und im Elb-Havel-Winkel die Sonne, sonst wechseln sich Sonne und Wolken ab und vereinzelt ist mit Regenschauern zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 18 Grad. Morgen ist es längere Zeit heiter, später zeigen sich zunehmend Wolken und es gibt Schauer, auch einzelne Gewitter sind nicht auszuschließen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 17 Grad. Am Donnerstag und Freitag wird es wechselhaft mit Schauern, es ist windig und kühl bei 7 bis 12 Grad. (mz)