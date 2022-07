In der Altersgruppe U-45 hätte die AfD die Wahl gewonnen - doch warum?

Etwas anderes als die AfD kam für den jungen Mann aus dem Burgenlandkreis nicht in Frage. „Ich hatte die 2016 schon gewählt, und seitdem hat sich da nichts an meiner Meinung geändert“, sagt der Metallbauer. Unter seinem richtigen Namen will er nicht öffentlich auftreten. Zu groß ist die Furcht vor beruflichen Nachteilen. Dabei steht der Anfang-30-Jährige eigentlich recht offen zu seiner bevorzugten Partei, und in seinem Freundeskreis, sagt er, denken viele genauso wie er. „Vor fünf Jahren war es vor allem wegen der Flüchtlingskrise, weil ich nicht wollte, dass meine Region sich dadurch verändert und wir Deutschen irgendwann die Minderheit sind.“ Auch heute beschäftige ihn das noch. „Die AfD ist die einzige Partei, die sich weiterhin klar gegen diese unkontrollierte Zuwanderung wendet.“

