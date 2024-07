Tausende Frauen erkrankten Ende der 1970er Jahre wegen eines kontaminierten Serums an Hepatitis – und leiden bis heute. Was Sachsen-Anhalts Opferbeauftragter nun fordert.

Halle (Saale). - Das Serum sollte ihre Kinder vor lebensbedrohlichen Komplikationen schützen, doch es machte krank: Fast 7.000 Frauen hatten Ende der 1970er Jahre in der DDR während und nach ihrer Schwangerschaft eine mit Hepatitis-C-Viren kontaminierte Impfung erhalten, die sogenannte Anti-D-Immunprophylaxe. Sie erkrankten schwer, steckten ihre Kinder und Partner an, leiden bis heute unter physischen wie psychischen Folgen – auch wegen des Umgangs mit ihnen: Der Staat vertuschte den Fall damals, isolierte die Betroffenen. Sachsen-Anhalts Landesbeauftragter für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, Johannes Beleites, will ihnen zu mehr Anerkennung verhelfen – und zu höheren Entschädigungszahlungen.