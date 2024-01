Fitnessstudios erleben harte Zeiten: So gut wie vor Corona läuft es weiter nicht. Baberskis betreiben in Merseburg das „Relax“ - wie halten sie durch?

Adrienne Baberski beißt schnell von einem Riegel, das Telefon klingelt. Und ein Kunde mit Sporttasche steht am Tresen. „Hey, auferstanden? Kommst ja auch mal wieder.“ Der Mann grinst. Baberski hat gerade einen Rehasport-Kurs gegeben, nachher geht es weiter mit Gymnastik. Ein normaler Vormittag im Fitnessstudio „Relax“ in Merseburg, das sie mit ihrem Mann leitet. Aber auch das gehört inzwischen in der lange erfolgsverwöhnten Branche dazu: „Die Kurse sind gut besucht. Auf der Fläche mit den Geräten sind jetzt aber nur zwei Leute. Und bisher gab es auch nicht den typischen Zulauf im Frühjahr.“ Die Fitnessstudios erholen sich zwar gerade von den enormen Einbußen während der Coronapandemie. Aber ganz so gut wie vorher läuft es noch immer nicht.