Immer mehr Ermittlungsverfahren gegen Polizisten in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/MZ - Die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Polizeigewalt ist in Sachsen-Anhalt auf den höchsten Stand seit Jahren geklettert. 2021 leiteten die Staatsanwaltschaften insgesamt 88 Ermittlungen gegen 145 Beamte ein. So schreibt es das Innenministerium in Magdeburg auf Anfrage der Grünen. In allen Ermittlungen ging es um einfache und gefährliche Körperverletzung sowie sonstige Gewalt im Dienst.

Allerdings mündeten laut Ministerium nur die allerwenigsten Fälle in Anklagen: 2021 wurde ein einziger Polizist angeklagt, weil er bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt unvermittelt einen Schlagstock eingesetzt haben soll. Er soll einem Mann auf Arm und Oberkörper geschlagen haben.

Die Zunahme der Ermittlungsverfahren ist indes deutlich: Noch 2020 hatten Staatsanwaltschaften lediglich gegen 108 Polizisten ermittelt, im Jahr zuvor waren es nur 90 Beamte. Im Vergleich dazu stellt die aktuelle Lage einen Anstieg von gut 60 Prozent dar. Vergleichbar zur heutigen Situation war das Jahr 2016, als Ermittlungen gegen 156 Polizisten liefen.

Gewerkschaft: Polizei wird zum „Blitzableiter“

Die Gewerkschaft der Polizei sieht die Corona-Proteste als zentralen Grund für zunehmende Konfrontation. „Die Polarisierung der Gesellschaft hat deutlich zugenommen, einige haben sich das Feindbild Polizei auf die Fahne geschrieben“, sagte Landeschef Uwe Bachmann der MZ. „Bei Frust mit dem Staat wird die Polizei schnell zum Blitzableiter.“ Bei „Gegenreaktionen“ der Polizei gebe es automatisch auch mehr Strafanzeigen gegen Beamte.

Als Beleg dafür wertet der Gewerkschafter, dass fast alle Verfahren gegen Polizisten eingestellt würden. Kritischer sieht der Grünen-Abgeordnete Sebastian Striegel die Lage. „Man muss sich genau anschauen, worin die Gründe für den Anstieg liegen“, sagte er der MZ. „Jeder einzelne Fall ist potenziell geeignet, das Vertrauen in die Polizei zu beschädigen. Deshalb ist es wichtig, dass zügig und umfassend aufgeklärt wird.“

Tatsächlich spielen die Corona-Demos im Papier des Innenministeriums eine Rolle: Gegen einen Polizisten sei ein internes Disziplinarverfahren eingeleitet worden, weil er im März 2021 in Halle nach einer Person geschlagen haben soll. Das Verfahren sei eingestellt worden, da sich kein Vergehen nachweisen ließ. Ebenfalls in Halle soll ein Beamter „einen Fauststoß“ gegen einen Demonstranten eingesetzt haben. Die interne Ermittlung laufe noch. Vor allem in Magdeburg waren die Corona-Demos zuletzt durch Konfrontationen geprägt. Teilweise hatten Demonstranten gewaltsam Polizeiketten durchbrochen.

Interne Ermittlung nach Schüssen auf Motorradfahrer

Der schwerwiegendste Fall der noch laufenden Disziplinarverfahren umfasst den Verdacht des versuchten Totschlags: Im Juni 2021 hatte ein flüchtender Motorradfahrer in Magdeburg eine Straßensperre umfahren - ein Polizist schoss und verletzte den Fahrer lebensgefährlich. Das Disziplinarverfahren gegen einen zweiten Beamten, der ebenfalls schoss, wird aktuell vorbereitet.

Zugleich ist die Zahl der Körperverletzungen gegen Polizisten rückläufig, auch das geht aus einer Anfrage der Grünen hervor. Demnach gab es 2021 insgesamt 92 Taten gegen Beamte, 2020 waren es 94. Der Höchststand lag 2016 bei 221. Experten loben die Entwicklung, sie sei besserer Ausbildung und Ausrüstung zu verdanken.

Opfer von Polizeigewalt sollen im Land künftig einen „weisungsunabhängigen Polizeibeauftragten“ als Ansprechpartner haben, so steht es im Koalitionsvertrag von CDU, SPD und FDP. Die Christdemokraten bremsen: „Das ist ein Wunsch der SPD“, so Innenpolitiker Chris Schulenburg. „Wir werden in der Frage nicht aufs Gaspedal drücken.“ Grund für neue Strukturen sehe er nicht: Es zeige sich, dass viele Strafanzeigen gegen Beamte „unbegründet“ seien.