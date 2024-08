In der ARD-Dokumentation "Angriff auf den Amateurfußball" ist zu sehen, dass mit wenig Aufwand auf deutsche Amateurspiele getippt werden kann. So ist beispielsweise auch die Partie zwischen Fortuna Magdeburg und Barleben betroffen.

Die internationale Wettindustrie verdient am deutschen Amateurfußball mit. Auch in Sachsen-Anhalt.

Magdeburg. - In Deutschland ist das Wetten auf Amateurfußballspiele streng verboten. Denn in den unteren Ligen des Landes sind Spielmanipulationen besonders einfach. Verboten heißt in diesem Fall aber nicht unbedingt, dass Wetten auf Spiele wie Fortuna Magdeburg gegen Barleben am Dienstag oder Lok Stendal gegen Gardelegen am Mittwoch nicht auch möglich sind.

Denn im Ausland ist das Tippen auf unterklassigen Fußball in Deutschland erlaubt. Bekannte Wettanbieter, die auch hierzulande legal ihre Geschäfte anbieten, ermöglichen dies.

In Argentinien kann zur Ortszeit auf ein Amateurfußballspiel in Sachsen-Anhalt getippt werden. Screenshot: bet365.com

Wetten auf Amateurfußballspiele in Sachsen-Anhalt bis zur Verbandsliga möglich

Recherchen des Bayrischen Rundfunks zeigen, dass dies in Deutschland durch Handlanger der internationalen Wettindustrie möglich ist. Sogenannte Datenscouts des Unternehmens Sportradar besuchen die Amateurspiele und geben wichtige Informationen rund um Ballbesitz und Großchancen per Handy in Echtzeit an die Wettanbieter weiter.

Diese passen dann die Quoten nach nur wenigen Sekunden an, sodass Tippspieler auf der ganzen Welt mit nur wenig Verzögerung nachvollziehen können, welches Team das Amateurspiel in Sachsen-Anhalt gerade dominiert.

In der Saison 2023/24 schickte Sportradar zu mindestens 2.700 Amateurspielen in Deutschland sogenannte Datenscouts, heißt es in der Doku.

Auf der argentinischen Seite (von Google übersetzt) lassen sich zahlreiche Spezialwetten auf der Partie zwischen Lok Stendal und Gardelegen platzieren. Screenshot: Bet365

Glücksspielbehörde in Deutschland sieht keinen Handlungsbedarf bei Wettanbietern

Zwar ist auf den deutschen Webseiten der Anbieter wie beispielsweise Interwetten, bet365, Bet-at-Home und Betano keine Amateurspielwette verfügbar, auf den ausländischen Seiten allerdings schon. Ein Test der Redaktion zeigte: Innerhalb von nur wenigen Minuten ist es auch in Deutschland mit einem Trick möglich, beispielsweise auf das Verbandsligaspiel Fortuna Magdeburg gegen Barleben zu tippen.

Lediglich ein sogenanntes Virtual Private Network, kurz VPN, wird benötigt. Dieses suggeriert, dass der Internetnutzer nicht von Deutschland aus die Wettanbieterseite ansteuert, sondern aus dem Ausland.

Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) mit Sitz in Halle (Saale) zeigt sich in der BR-Doku überrascht. Sie sieht jedoch keinen Handlungsbedarf, weil sich die Wettangebote für Amateurspiele auf internationalen Wettportalen befänden, könne man nicht dagegen vorgehen.

Matchfixings und Manipulationen im Amateurfußball auch in Sachsen-Anhalt möglich

Weil im Amateursport die ausgezahlten Beträge an die Sportler oftmals im relativ geringen Bereich liegen, ist dieser besonders anfällig für "Matchfixings", also Spielmanipulationen. In Bremen wurden im Jahr 2022 fünf Amateurspiele als verdächtig eingestuft. Ein Spieler tippte dabei auf das Ergebnis seiner eigenen Mannschaft - ohne Konsequenzen, heißt es in der BR-Doku.

Auch das organisierte Verbrechen interessiere sich besonders für Sportwetten, um Geld zu waschen oder durch einen geringen Aufwand und ohne größere Aufmerksamkeit aus dem Ausland für einen geringen Schmiergeldbetrag an einen Amateursportler das eigene Geld zu vermehren.

Ein Fall aus Österreich, der in der Dokumentation beleuchtet wird, zeigt genau dies. Ein niederklassiger Torwart ließ Tore bewusst zu und kassierte Geld für die Spielmanipulation. Die Geldgeber im Hintergrund setzten vorab eine größere Summe auf eine hohe Anzahl der Tore und kassierten ab.