Magdeburg/MZ - Es geht um die verbotene Nutzung von Dienstwagen, umstrittene Auslandsreisen und regelwidrige Wahlkampfhilfe: Sachsen-Anhalts Rechnungshof hat zahlreiche Fälle aufgedeckt, in denen die Fraktionen des Landtags zugewiesene Staatsgelder regelwidrig ausgegeben haben. In den Jahren 2012 bis 2016 stellte der Rechnungshof problematische Geldausgaben in Höhe von rund 130.500 Euro fest. So steht es im neuen Bericht, den Rechnungshofpräsident Kay Barthel (CDU) am Montag vorstellte. In dem geprüften Zeitraum saßen CDU, SPD, Linke, Grüne und AfD im Landtag – die AfD war aber erst im März 2016 eingezogen.

