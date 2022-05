IG Metall setzt 35-Stunden-Woche durch - auf freiwilliger Basis

Für die Beschäftigten der Metallindustrie in Sachsen-Anhalt rückt die Angleichung ihrer Arbeitszeit an den Westen näher. Tarifpartner vereinbarten Öffnungsklausel .

Halle/MZ - Seit Jahrzehnten will die IG Metall die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland durchsetzen. Doch bei den Arbeitgebern stieß die Gewerkschaft dabei auf Granit. Eine flächendeckende Lösung kam nie zustande. Doch nun gibt die Metallbranche in Sachsen-Anhalt ihre prinzipielle Ablehnung auf. Eine neue Vereinbarung ermöglicht die Angleichung der Arbeitszeit auf betrieblicher Ebene. Der Weg zur Angleichung der Arbeitszeit zwischen Ost- und Westdeutschland ist nach Angaben von Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall Sachsen-Anhalt, geebnet: „Ein gutes Signal geht von der heutigen Einigung aus. Die Mauer bröckelt auch endlich bei den Arbeitszeiten in Sachsen-Anhalt.“