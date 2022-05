Identitätsdiebstahl: Wie Internet-Betrüger von der Pandemie profitieren

Wittenberg/MZ - Kurz nachdem Silke Hermann umgezogen war, landete ein seltsamer Brief in ihrem Briefkasten. Darin forderte ein Inkassounternehmen sie auf, eine Rechnung zu begleichen. „Das Problem war, dass ich das, was da stand, nie bestellt hatte“, sagt Hermann, die in Wittenberg wohnt. Aufgeführt in dem Schreiben war der Kauf einer Leinwand über den Online-Versandhändler Amazon. Kosten: 73,80 Euro. „Ich habe eine solche Leinwand natürlich nie gekauft und wollte sie auch nicht bezahlen.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<