Milde Temperaturen oder Schmuddelwetter? Das sagen die Bauernregeln über den November

Der Oktober war ungewöhnlich warm für den Herbst, doch das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und auch der Winter steht allmählich vor der Tür. Bleibt die Wetterlage weiter mild oder wird es im November kühl? Die Bauernregeln geben Auskunft.

Milde Temperaturen oder kühles und nasses Wetter? Was sagen die Bauernregeln für den November voraus?

Magdeburg/DUR/awe - Der Oktober war einer der wärmsten Herbst-Monate seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die milden bis warmen Temperaturen gingen in den November nahtlos über. Die erste Novemberwoche hielt in Sachsen-Anhalt Maximaltemperaturen knapp unter der 20 Grad-Marke parat. Bis zur Monatsmitte bleiben die Temperaturen annähernd konstant in diesem Temperaturbereich und laut Deutschen Wetterdienst sind bis zu 17 Grad möglich.

In der zweiten November-Hälfte wird es deutlich kühler. Ein extremer Kälteeinbruch ist zwar nicht zu erwarten, doch die Temperaturen fallen gegen Monatsende deutlich und werden voraussichtlich im einstelligen Bereich liegen. Die Tiefsttemperaturen können zudem unter die Null-Grad-Marke fallen. Der November bleißt außerdem größtenteils niederschlagsarm.

Bauernregeln für den November

November warm und klar, keine Sorge fürs nächste Jahr.

Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein.

Hält der Baum die Blätter lang’, macht ein später Winter bang’.

Viel Nebel im November, viel Schnee im Winter.

Gefriert im November schon das Wasser, wird der Januar umso nasser.

Blühn im November die Bäume auf’s Neu’, dann währet der Winter bis zum Mai.

Bringt der November Morgenrot, der Aussaat dann viel Schaden droht.

Das Wetter im November kann laut den Bauernregeln Einfluss auf den Winter oder sogar auf das darauffolgende Jahr haben. Je nach Aussage kann ein warmer, kühler oder regen- und schneereicher November die Wetterlage und die Temperaturen in den folgenden Monaten bestimmen. Dies kann laut den Bauernregeln auch Einfluss auf die Ernte von Landwirten haben.

Hundertjähriger Kalender: Wetteraussichten für den November

Laut Hundertjährigem Kalender ist das Wetter im November wegweisend für das Wetter im weiteren Jahresverlauf, den Winter und für das darauffolgende Jahr. Regnet oder schneit es viel und ist es zu kühl, können die Wintermonate womöglich sehr lang werden oder sich verzögern.

Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.