Die Zahl der registrierten Hunde in Sachsen-Anhalt ist weiter gestiegen. Bei den am meisten gehaltenen Vierbeinern hat sich wenig getan. Allerdings gibt es auch eine Reihe Exoten.

Der Labrador Retriever ist der beliebteste Hund in Sachsen-Anhalt.

Halle. Der Labrador Retriever, der Deutsche Schäferhund und der Jack Russell Terrier sind die am häufigsten gehaltenen Hunde in Sachsen-Anhalt. Das geht aus dem Zentralen Hunderegister hervor, das beim Landesverwaltungsamt geführt wird.

Darin waren zum 1. Januar 2024 genau 19 594 Labrador Retriever erfasst, 11.890 Deutsche Schäferhunde und 11 821 Jack Russell Terrier. Auf Platz vier und fünf folgten die Französische Bulldogge (8374) und der Chihuahua (8121). Alles in allem waren laut der Behörde im vergangenen Jahr 177.201 Hunde registriert und damit knapp 10.000 mehr als 2022.

Auch interessant: Leinenpflicht für Hunde startet am 1. April

Hunderegister Sachsen-Anhalt: Auch Exoten vertreten

Die Menschen im Land halten aber auch eine Reihe Exoten. 64 verschiedene Rassen wurden zwischen Anfang 2009 und Ende 2023 mit nur einem oder zwei Hunden von Sachsen-Anhalts Behörden registriert, so das Landesverwaltungsamt weiter.

Lesen Sie auch: Besuch mit Hund: Vorab klare Regeln festlegen

Darunter seien Otterhund, Kishu und Billy, aber auch Rassen wie der aus Montenegro stammende Crnogorski Planinski Gonic, der französische Epagneul de Pont-Audemer oder Xoloitzcuintle, der Mexikanische Nackthund.

Mehr zum Thema Hunde: Video: Dognapping in Sachsen-Anhalt - Ein Millionengeschäft mit entführten Hunden

Zentrale Hunderegister Sachsen-Anhalt ist vollständig

Das Zentrale Hunderegister wird den Angaben zufolge seit 15 Jahren im Landesverwaltungsamt geführt. Es fließen Daten aus den Steuerämtern der 122 Kommunen des Landes zusammen. Wer einen Hund besitzt, muss den Vierbeiner anmelden, damit die Kommune weiß, an wen sie den Hunde-Steuerbescheid verschicken soll, so die Behörde. „Jetzt, 15 Jahre nach dem Startschuss können wir davon ausgehen, dass der Großteil der in Sachsen-Anhalt lebenden Hunde nun im Zentralen Hunderegister erfasst ist.“