Hohe Strompreise? Nicht bei Dirk Mälzer - wie ein Merseburger der Energiekrise trotzt

Merseburg/MZ - - Das Schild am Eingang zum Grundstück beschreibt gut, wer hier die Hausherren sind. „Klima retten -Kohle stoppen“ steht dort in großen Buchstaben. Es ist eine Forderung, die Dirk Mälzer aus Merseburg an alle stellt und für sich erfüllt. Der 74-Jährige steht im Garten und zeigt auf das Dach seines Hauses, das von Solarzellen bedeckt ist. „Hier fing es 1993 an. In Ostdeutschland waren wir mit die ersten, die so etwas hatten. In der Straße dachten alle: Der ist verrückt. Ich war der Ökospinner.“ Heute, 30 Jahre später, gibt ihm die Geschichte recht. Die Energiekrise spitzt sich zu, die Kosten für Strom, Gas und Kraftstoff steigen um ein Vielfaches. Die Ängste vor dem Winter und den sozialen Folgen beherrschen den Alltag. Aber nicht den von Dirk Mälzer und seiner Frau Katharina: Sie sind mit ihrem Haus so etwas wie die Pioniere der Energiewende. Sie versorgen sich fast vollständig aus selbst erzeugter Energie.