Hitzerekord geknackt: Hier war es am Mittwoch in Sachsen-Anhalt am heißesten

Sachsen-Anhalt leidet unter der Hitze - Temperaturrekord inklusive. Selbst der Brocken kratzte an einer historischen Marke. In welchem Ort am Mittwoch der Hitzerekord geknackt wurde.

In Sachsen-Anhalt kletterte das Thermometer am Mittwoch auf fast 40 Grad.

Magdeburg/dpa - Sachsen-Anhalt hat einen der heißesten Tage seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Selbst der Brocken kratzte an einer historischen Marke.

Hitzerekord in Sachsen-Anhalt: Fast 40 Grad in Huy-Pabstorf gemessen

Mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius hat Sachsen-Anhalt einen der heißesten Sommertage der vergangenen Jahrzehnte erlebt. Höchstwerte wurden am Mittwoch im Altmarkkreis Salzwedel und im nördlichen Harzvorland gemessen, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Nachmittag.

In Sachsen-Anhalt ist nach vorläufigen Daten der bisherige Hitzerekord geknackt worden. In Huy-Pabstorf (Landkreis Harz) wurden am Mittwoch 40,0 Grad Celsius gemessen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwochabend mitteilte.

Demnach war die Temperatur dort so hoch wie noch nie seit dem Beginn der Wetteraufzeichnung in Sachsen-Anhalt. Der bisher geltende Hitzerekord für Sachsen-Anhalt wurde 2019 in Bernburg mit 39,6 Grad gemessen.

Hitze in Sachsen-Anhalt: Fast 30 Grad auf dem Brocken gemessen

Selbst am Brocken ging das Thermometer am Mittwoch auf die 30-Grad-Marke zu. Für den aktuellen Temperatur-Rekord am Brocken reichte es jedoch nicht. Dieser wurde vor wenigen Jahren bei 29,7 Grad gemessen, erklärte der DWD-Sprecher.

Doch auch diesmal zeigten sich äußerst ungewöhnliche Wettererscheinungen am höchsten Berg Sachsen-Anhalts: Eine „Tropische Nacht“ habe es demnach von Dienstag auf Mittwoch am Brocken gegeben. Dass die Temperaturen in der Nacht nicht unter 20 Grad sanken, sei äußerst ungewöhnlich.