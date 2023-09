Veranstaltungen in den Herbstferien: 10 schöne Ausflugstipps für Familien in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt beginnen bald die Herbstferien. In der Ferienzeit finden einige Sonderveranstaltungen statt, die man besuchen kann.

Magdeburg - Die Herbstferien nahen mit großen Schritten. Für viele Familien in Sachsen-Anhalt heißt das nun: Was können wir unternehmen, das auch den Kindern Spaß macht? Wir haben zehn schöne Ausflugstipps für Sie in der Zeit vom 16. bis 30. Oktober ausfindig gemacht.

1. Herbstferien im Magdeburger Zoo

Der Zoologische Garten Magdeburg bietet in den Herbstferien mehrere Programme. Kinder von 8 bis 12 Jahren können sich unter anderem zu Artenschutz-Experten ausbilden lassen. Die Kinder erfahren, welche Tiere vom Aussterben bedroht sind und wie man sie und ihre Lebensräume schützen kann.

Das Programm startet jeweils am 16. bis 20. Oktober um 14 Uhr am Haupteingang Zoowelle.



Außerdem ist die Greifvogel-Flugschau aus Walsrode vom 19. bis 22. Oktober im Magdeburger Zoo zu Gast. Jung und Alt kriegen so die Möglichkeit, seltene Greifvögel ganz nah in Aktion zu sehen.



Zum Abschluss der Herbstferien bietet der Zoo in Magdeburg auch ein kleines Halloween-Programm an.



Preise: siehe Webseite



Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr

2. Elbauenpark in Magdeburg und Lumagica

Der Elbauenpark in Magdeburg liegt wie eine grüne Oase auf der rechten Elbeseite der Stadt. Auch in den Herbstferien lohnt sich hier ein Besuch mit der ganzen Familie. Der Jahrtausendturm ist eine der Attraktionen des Parks.



In den Ferien findet im Park außerdem die Lumagica, jeweils bis zum 31. Oktober von 17:30 bis 22 Uhr statt. Die magische Lichterwelt und Multimedia-Show erschafft unter anderem leuchtende Natur- und Fabelwesen sowie ritterliche Gestalten.



Preise und Öffnungszeiten: siehe Webseite

3. Das Magdeburger Spaßbad Nemo besuchen

In den Herbstferien bietet es sich auch außerhalb der Badeseensaison an, entspannt mit der ganzen Familie schwimmen zu gehen. Im Nemo können die Kinder sich im Abenteuerbecken und auf zwei Rutschen vergnügen, während die Eltern im Whirlpool entspannen.



Preise und Öffnungszeiten: siehe Webseite

4. Theaterstücke in den Höhlen: Das kalte Herz

Am 18. und 20. Oktober, gibt es jeweils ab 16.30 Uhr in Elbingerode das Stück "Das kalte Herz" nach einem Märchen von Wilhelm Hauff. Das Theaterstück wird in der Baumannshöhle, der ältesten Schauhöhle Deutschlands, aufgeführt.



Aufgrund der Temperaturen in der Höhle wird festes Schuhwerk und warme Kleidung (Temperatur in der Höhle: 8-9°C) empfohlen. Es können auch Sitzkissen und Decke mitgebracht werden.



Preise: Karten gibt es online ab 16 Euro.

5. Gespensterjagd im Schloss Wernigerode

Kinder können im Schloss Wernigerode auf die Suche nach einem Schlossgespenst gehen. Beim "Besuch beim Schloßgespenst" können sie in Begleitung von mindestens zwei Erwachsenen das Schloss und den Dachboden nach ungewöhnlichen Vorkommnissen durchstöbern. Da man einige Treppenstufen steigen muss, empfiehlt sich festes Schuhwerk. Die Tour dauert etwa 45 Minuten.



Preise: Erwachsene: 14 Euro/ ermäßigt: 13 Euro/ Kinder 6-14 Jahre: 9,50 Euro/ Kinder 4-5 Jahre: 5 Euro



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag jeweils 10 - 18 Uhr. Letzter Einlass ist um 17:30 Uhr.

Lesen Sie auch: Erste Sanierungsarbeiten am Schloss Wernigerode beendet

6. Westernstadt: Pullman City im Harz

In Pullman City können Besucher eine Zeitreise in den Wilden Westen erleben. Neben der regulären Westernshow und weiteren Programmen gibt es Tiergehege und Abenteuerspielflächen. Weiterhin stehen genug Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.



In den Herbstferien findet vom 28. bis 31. Oktober das "Halloween Special" statt. Besucher in Kostümen sind dabei absolut erwünscht! Für Kinder gibt es unter anderem die Kids Halloween Party, das Halloween Monster Basteln und die Tonky Town-Kids Disco.



Preise: Kinder 5 bis 14 Jahre: 15 Euro/ Jugendliche 15 bis 17 Jahre: 18 Euro/ Erwachsene: 25 Euro/ Weitere Preise und Infos siehe Webseite



Öffnungszeiten: Täglich von 10 bis 18 Uhr

7. Zoo in Aschersleben

Der Zoo Aschersleben feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. In den Ferien lohnt sich ein Besuch, um den sibirischen Tiger, die Nandus oder auch die Rotluchse zu beobachten.

Im Zoo kann man außerdem das Planetarium besuchen. Zum 100. Geburtstag des Planetariums werden in den Herbstferien, am 21. und am 28. Oktober, die "Schattenspiele im All" präsentiert.



Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr)

Preise: Erwachsene: 6 Euro/ Kinder von 4 bis 18 Jahren: 4 Euro/ Familienkarte für ab 2 Erwachsenen und 3 Kindern: 16 Euro

8. Miniaturenpark Wernigerode

Der Miniaturenpark Wernigerode bietet allen Besuchern rund 60 Modelle aus dem Harz inklusive Modellbahnen im Maßstab 1:25. Hier lassen sich Stadtausschnitte von Goslar, Thale oder Wernigerode im Kleinformat bewundern.



Als kleine Besonderheit gibt es eine Augmented Reality-App. Mit dieser kann man Minispiele ausprobieren und den Harz interaktiv erkunden.



Öffnungszeiten: Täglich 9 bis 18 Uhr/ ab 29. Oktober: 9 bis 17 Uhr



Preise: Erwachsene: 9 Euro/ Kinder bis 5 Jahre: kostenlos/ Ermäßigte Karten: 5 Euro/ Familienkarte für 2 Erwachsene mit bis zu 4 Kindern: 20 Euro

Lesen Sie auch: Kleiner Harz: Wernigerodes Miniaturen-Park lockt mit neuen Attraktionen

9. Planetarium Halle: Sternenreise für Kinder

Das Planetarium in Halle bietet für Familien in den Herbstferien die "Sternenreise für Kinder". Hier erleben die Jüngsten, welche Sternbilder es zu sehen gibt und welche Planeten aktuell am Nachthimmel zu finden sind.



Das Programm dauert 45 Minuten und ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Darüber hinaus bietet das Planetarium in den Herbstferien Abenteuer mit Lars dem kleinen Eisbären, eine Weltraumreise mit den grünen Olchis und weitere Programme.



Preise:

Einzelkarte pro Veranstaltung: 7,50 Euro/ ermäßigt: 5 Euro/

Kinder bis 16 Jahre: 3 Euro



Öffnungszeiten: siehe Webseite

10. Halloween im Gruselzoo in Halle feiern

Mit Beginn der Ferien startet ab dem 14. Oktober im Bergzoo Halle gleichzeitig das Programm Gruselzoo. Junge und ältere Spukfans können dabei in die tierische Gruselwelt des Bergzoos eintauchen.



Der ganze Zoo verwandelt sich dann bis einschließlich 31. Oktober in eine Welt voller skurriler Geheimnisse.



Öffnungszeiten:

Kassenöffnung und Einlass: 9 bis 17 Uhr

Die Tierhäuser schließen um 17:30 Uhr und der Zoo um 19 Uhr

Der Gruselzoo startet jeweils ab 16 Uhr.



Preise und Zeiten für den Gruselzoo: siehe Webseite